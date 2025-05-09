На Тернопільщині поліцейські оголосили про підозру чоловікові, який зберігав матеріали порнографічного характеру за участю дітей

Понад 300 відеороликів, які згідно з висновком експерта, є дитячою порнографією, виявили працівники кіберполіції спільно зі слідчими Кременецького райвідділу поліції у місцевого жителя.

Виявили заборонену відеопродукцію у 43-річного чоловіка ще наприкінці жовтня 2024 року у ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури. Усі відеофайли правоохоронці передали на експертизу.

У ході слідства з’ясувалося, що матеріали порнографічного характеру кременчанин почав збирати ще з 2021 року. У його “колекції” працівники поліції виявили понад 300 відеофайлів із забороненим контентом. Згідно з висновками судової мистецтвознавчої експертизи, все відео належить до дитячої порнографії.

Чоловік у скоєному зізнався. Йому слідчі поліції оголосили про підозру відповідно до ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії без мети збуту) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.