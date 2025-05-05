В Україні скасують 50 копійок: що “введуть” замість них

Нацбанк більше не планує випускати 50 копійок – очікується, що наступний тираж монет цього номіналу викарбують під назвою “шаги”. Однак для цього народні депутати мають підтримати ідею про перейменування української розмінної монети.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Він зазначив:

Парламент уже отримав пропозиції про зміну копійок за кроки.

Нацбанк перебуває за крок від того моменту, коли “цю ідею не можна буде зупинити”, адже підтримка серед нардепів є.

“50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. Їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярди. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами”, – йдеться в повідомленні.

При цьому він наголосив: дизайн 50 кроків наразі не готовий. Проте, стверджується, одразу після перейменування українських монет робота над їхнім зовнішнім виглядом розпочнеться.

“Вже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів”, – розповів голова НБУ.

Раніше ж в Нацбанку пояснили, що ініціюють перейменування монет для відновлення історичної справедливості. А також:

сприяння дерусифікації;

відродження національних традицій у грошовому обігу України

Водночас, в регуляторі зазначили: співвідношення між “копійкою” та “шагом” дорівнюватиме 1:1. Тобто, переоцінки монет не відбудеться.

Крім того, в Нацбанку наголосили, що не планують спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Відповідно:

монети “копійка” та “шаг” перебуватимуть в обігу паралельно;

“громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги”.