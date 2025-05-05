У ДТП в Тернополі зіткнулося три авто: шестеро людей звернулися по меддопомогу

Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільщини з 2 по 4 травня. До лікарів за меддопомогою звернулося дев’ятеро потерпілих. Трьох з них із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували. Серед постраждалих є діти.

Другого травня на автодорозі Зборів-Козова, поблизу села Олесино Козівської громади, водій Ford Escort не впорався з керуванням, з’їхав з дороги на узбіччя і після цього врізався у дерево. У результаті удару травми отримав 5-річний пасажир. Його госпіталізували. Водій на момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння – газоаналізатор “Драгер” показав 0,56 проміле алкоголю в крові.

З численними переломами до лікарні доправили і жителя села Глібів Чортківського району 2009 року народження. Неповнолітній керував мотоциклом, коли потрапив у автопригоду. Аварія трапилася 3 травня в селищі Гримайлів. Водій автобуса BAZ A079.25 сполученням «Тернопіль-Кам’янець Подільський», здійснюючи поворот, допустив зіткнення із мотоциклом Mustang, який рухався в зустрічному напрямку.

У неділю, 4 травня, у Тернополі, неподалік Микулинецького кладовища, під колеса автомобіля Volkswagen LT 35 потрапила 72-річна жителька обласного центру. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій авто рухався заднім ходом по тротуару і не помітив перехожу. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Того ж вечора в селі Кровинка водій Toyota допустив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся там з автомобілем Nissan. Після удару Nissan відкинуло та авто врізалося ще й в Audi. У результаті автотрощі за меддопомогою зверталися водії двох автівок, а також четверо пасажирів з Nissan, серед яких двоє малолітніх. Проте їх не госпіталізовували.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють працівники поліції.