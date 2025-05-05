Розбив вікно, викрав гроші та інструменти: на Тернопільщині оперативники поліції встановили злодія

Прийшов в автосервіс у пошуках роботи, а згодом обікрав його. Тепер 20-річному фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До співробітників відділення поліції №1 (м. Тернопіль) звернувся 28-річний мешканець Великогаївської громади. Заявник повідомив, що невідомий, розбивши вікно, проник до приміщення автосервісу та викрала 6000 гривень і електроінструменти. Загальна сума завданих збитків перевищує 10 000 гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановити особу зловмисника. Ним виявився 20-річний житель міста Збараж.

Як з’ясували оперативники поліції, напередодні злочину хлопець навідувався до автосервісу в пошуках роботи. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він повернувся на місце та скоїв крадіжку. Речові докази у нього вилучено.

За даним фактом слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.