Поліцейські повідомили про підозру жителю Тернополя за неправдиві повідомлення про замінування

За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Упродовж одного дня на спецлінію 101 надійшло три повідомлення про закладення вибухових пристроїв у різних державних установах Тернополя.

На місцях подій працювали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби, кінологічного центру та фахівці інших профільних підрозділів. Під час ретельного обстеження будівель і прилеглих територій вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до неправдивого інформування про загрозу безпеці людей. Ним виявився 35-річний житель Тернополя.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили мобільний телефон, з якого псевдомінер здійснював дзвінки на спецлінію 101.

Крім цього, правоохоронці з’ясували, що у 2024 році тернополянин був засуджений за аналогічний злочин — завідомо неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Наразі слідчі Тернопільського райуправління поліції оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Слідчі встановлюють мотиви вчинення злочину.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.