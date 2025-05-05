Оголошення про пошук будинку для дитячого будинку сімейного типу

Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, враховуючи лист Служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації №339/01-02-32 від 31.03.2025 щодо потреби у придбанні житла для дитячого будинку сімейного типу Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2025 р. №284 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» має намір придбати житловий будинок загальною площею 262 м2 для розміщення дитячого будинку сімейного типу.

Житлова площа приміщень для будинку сімейного типу не може бути меншою за рівень середньої забезпеченості громадян такою площею в місті.

До пропозицій мають бути надані наступні документи:

рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку; звіт про оцінку майна;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копія правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

копії документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), який придбавається.

Пропозиції приймаються до 14.00 год 07.05.2025 року.

Контактна особа: заступник начальника управління – начальник служби у справах дітей управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Гірняк Ірина Ігорівна, +380981807131.

Інформацію просимо надсилати на електронну скриньку управління: usmpzd2020@ukr.net

Усі подані пропозиції будуть розглянуті на засіданні місцевої комісії для формування пропозицій щодо визначення потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.