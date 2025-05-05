18-річна жителька Тернопільщини втратила майже 40 000 гривень: працівники поліції встановлюють особу афериста

Із заявою про шахрайство до Чортківського районного управління поліції звернулася 18-річна місцева мешканка. Зі слів потерпілої, вона переказала значну суму грошей на банківську картку невідомої особи, яка представилася посередником у справі оформлення документів для участі в міжнародній програмі підтримки громадян України «U4U».

Дівчина планувала оформити документи для виїзду до США в межах цієї програми. Псевдопосередник запевнив її, що за відповідну оплату зможе надати допомогу в проходженні всіх необхідних процедур. Проте одразу після отримання майже 40 000 гривень невідомий припинив виходити на зв’язок. Жодних обіцяних послуг надано не було.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними. Перед тим як здійснювати оплату за будь-які послуги, ретельно перевіряйте інформацію, вимагайте підтверджувальні документи, а за можливості – консультуйтесь з офіційними представниками.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.