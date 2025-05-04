Жителька Тернопільщини, яка навмисно проколола око малолітньому синові медичною голкою, таки сидітиме за ґратами 7,5 років

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника обвинуваченої залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін. Відповідно до вироку жителька м. Бережани визнана винуватою в нанесенні умисних тілесних ушкоджень своєму трирічному синові, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу зору та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину (ч. 2 ст. 121 КК України). Відтак її засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, ювенальні прокурори довели у суді, що жінка навмисно кілька разів проколола голкою око своєму малолітньому синові. Вона перебувала разом з ним у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини у листопаді 2019 року. Коли діагноз не підтвердився, жінка навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців.

Через завдане ушкодження хлопчик, який на той час мав 3 роки, осліп на одне око. На даний час дитиною опікується інша сім’я.

Вирок вступив у законну силу.