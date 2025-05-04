Внесок Тернопільщини до бюджету: 3,4 млрд грн – до державного, і 2,9 млрд грн – в скарбниці громад

За чотири місяці року – понад 6,3 млрд грн податків – саме таку суму спрямували платники Тернопільщини до Зведеного бюджету України. Це на 1,4 млрд грн більше, ніж торік за той самий період. А запланований показник вдалося перевиконати на понад півмільярда гривень.

Такі результати – це не просто цифри, а реальні гроші, які дають змогу фінансувати оборону, освіту, медицину, соціальні програми та розвиток громад. За кожним мільйоном – відповідальний бізнес, сумлінні платники та злагоджена робота податкової служби.

До державного бюджету надійшло понад 3,4 млрд гривень. Основні джерела:

– податок на додану вартість – майже 1,2 млрд грн;

– податок на доходи фізичних осіб – понад 1 млрд грн;

– військовий збір – 658,4 млн грн;

– податок на прибуток – 442,5 млн грн.

Місцеві бюджети області отримали понад 2,9 млрд гривень. Це на 517,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік. Ці кошти залишаються в громадах і спрямовуються на їх розвиток.

Податкова служба області продовжує ефективну співпрацю з представниками бізнесу, забезпечуючи належне адміністрування податків та створюючи умови для добровільної та своєчасної сплати. Високі показники надходжень є результатом сумлінної позиції платників та злагодженої роботи податкової служби.