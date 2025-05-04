Міський голова Сергій Надал передав п’ять квадрокоптерів для військовослужбовців 83-го батальйону територіальної оборони

Тернопільська міська рада продовжує надавати всебічну підтримку Збройним Силам України, забезпечуючи військові підрозділи необхідним обладнанням відповідно до запитів командирів військових частин.

Цими днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав п’ять сучасних квадрокоптерів для потреб військовослужбовців 83-го окремого батальйону територіальної оборони. Зокрема:

два квадрокоптери Mavic 3;

два квадрокоптери Mavic 3 Pro;

один квадрокоптер Mavic 3 Classic.

«Ці пташки – це те, без чого неможлива сучасна війна. Саме таке обладнання необхідне нашим захисникам, тож маю честь передати його бійцям 83-го окремого батальйону територіальної оборони, які на передовій боронять Україну. Нехай ці дрони допомагають нищити окупантів та зберігати життя наших воїнів. Дякую за захист. Разом до перемоги», – зазначив Сергій Надал під час передачі.