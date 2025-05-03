Заплатив понад 80 000 гривень за мотоцикл, якого так і не отримав: поліцейські розпочали кримінальне провадження

Попри численні застереження, громадяни продовжують ставати жертвами інтернет-шахраїв. Зловмисники користуються довірою людей та їхнім бажанням заощадити, щоб вигідно придбати товар, після чого незаконно привласнюють кошти.

До працівників поліції звернувся 19-річний житель Тернопільського району. За словами заявника, його брат знайшов на одному із сайтів оголошення про продаж мотоцикла. Зацікавившись, хлопець зв’язався з продавцем, який запевнив, що транспортний засіб знаходиться у відмінному стані та наразі є в наявності. Невідомий повідомив, що мотоцикл має попит, тому для його бронювання необхідно внести передоплату в розмірі половини вартості.

Нічого не підозрюючи, потерпілий погодився на умови та перерахував понад 80 000 гривень на вказані банківські картки. Та як тільки гроші надійшли, «продавець» перестав виходити на зв’язок – не відповідав ні на дзвінки, ні на повідомлення, а згодом і саме оголошення зникло з сайту. Бажаного мотоцикла хлопець так і не отримав.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре застерігають: не переказуйте кошти невідомим особам наперед і ретельно перевіряйте інформацію про продавців.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.