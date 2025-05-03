У Тернополі з’являться спеціальні відзнаки для найкращих випускників шкіл

Тернопільська міська рада запроваджує спеціальні відзнаки для випускників закладів загальної середньої освіти. Відповідне рішення прийнято на черговій сесії міської ради. Ініціатива має на меті підтримати й мотивувати учнів до подальших успіхів у навчанні.

Згідно із прийнятим рішенням, залежно від рівня успішності учні зможуть отримати одну з двох відзнак – «За високі досягнення у навчанні» або «За досягнення у навчанні».

Зокрема, відзнакою «За високі досягнення у навчанні» нагороджуватимуться випускники закладів освіти, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання).

Відзнакою «За досягнення у навчанні» нагороджуватимуться ті випускники закладів освіти, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання).

Фінансування нагородження здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.