Тернопіль продовжує рух до безбар’єрності: підбили підсумки за 2024 рік

2 травня на засіданні сесії Тернопільської міської ради затверджено звіт з реалізації плану дій Концепції зі створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення «Тернопіль – місто без бар’єрів» на 2024–2026 роки за підсумками 2024 року.

Упродовж року в рамках реалізації Концепції у місті вдалося здійснити низку важливих змін:

облаштовано нові пандуси та кнопки виклику допомоги біля громадських установ;

оснащено громадські будівлі елементами доступності – тактильними плитками, поручнями, пандусами;

створено інклюзивні ігрові зони на дитячих майданчиках;

проведено навчання для працівників установ щодо правил взаємодії з людьми з інвалідністю;

проведено інформаційні кампанії на підтримку культури безбар’єрності серед мешканців громади.

На території міста Тернопіль розроблено та розпочато реалізацію 5 безбар’єрних маршрутів, а саме:

Залізничний вокзал – вулиця В’ячеслава Чорновола – Театральний майдан – вулиця Гетьмана Сагайдачного-майдан Волі готель «Тернопіль»;

Залізничний вокзал – вулиця В’ячеслава Чорновола – Театральний майдан вулиця Гетьмана Сагайдачного-майдан Волі «каскад»); вулиця Замкова (фонтан)

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж – вулиця Руська – вулиця Князя Василя Костянтина Острозького;

Зупинка «Бульвар Симона Петлюри» на вулиці 15 Квітня – вулиця Романа Купчинського – Тернопільська комунальна міська лікарня №2;

Зупинка громадського транспорту «Вул. Гетьмана І. Мазепи» (від центру) – майдан Перемоги вулиця Сергія Короля – примикання вулиць Сергія Короля – Волинська.

Станом на сьогодні роботи з пониження тротуарів продовжуються, і вже виконано ще десять таких понижень. Облаштовано елементи безперешкодного доступу в місцях постійного проживання осіб з інвалідністю, а саме – влаштування 11 пандусів та двох електричних похилих підіймачів. За минулий рік було здійснено 19 понижень тротуарів на пішохідних переходах.

Концепція «Тернопіль – місто без бар’єрів», ухвалена 15 грудня 2023 року рішенням міської ради №8/34/07, передбачає створення комфортного і доступного середовища для всіх мешканців громади – осіб з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, людей літнього віку та всіх, хто цінує зручність і доступність.