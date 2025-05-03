На сесії міської ради представлено інформацію виконання бюджету Тернопільської громади за перший квартал 2025 року

2 травня на черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради представлено звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за І квартал 2025 року.

Зокрема, при плані 901 260,2 тис. грн надійшло 963 625,6 тис. грн доходів, з яких до загального фонду – 916 206,2 тис. грн та до спеціального фонду – 47 419,4 тис. грн. Виконання річного плану доходів забезпечено на 25,7%, плану першого кварталу – на 106,9%. По власних доходах, без врахування міжбюджетних трансфертів, планове завдання забезпечено на 108,6%.

Власні доходи загального фонду виконано на 111,4%, внаслідок чого додатково надійшло 77 444,0 тис. грн податків, зборів та інших надходжень. Порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто їх приріст в сумі 119 995,4 тис. грн або 18,8%.

Основну частку власних доходів загального фонду склали податкові надходження – 746 021,3 тис. грн, зокрема, 60,2% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який при плані 405 893,3 тис. грн надійшов в сумі 457 300,3 тис. грн, що перевищило плановий показник на 12,7%.

По багатьох дохідних джерелах загального фонду забезпечено перевиконання запланованих показників.

Трансферти з державного та місцевих бюджетів при плані 158 243,3 тис. грн надійшли до загального фонду в сумі 157 159,8 тис. грн або 99,3% від запланованих. З них, переважну частку (86,8 відсотків) склала освітня субвенція з державного бюджету – 136 422,3 тис. грн, що відповідає плану.

Спеціальний фонд у доходах бюджету громади становив 4,9%, при плані 61 414,5 тис. грн його надходження становили 47 419,4 тис. грн.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за І квартал 2025 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 17,0% та спрямувати на фінансування галузей – 926 642,2 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на суму 459 641,8 тис. грн, охорони здоров’я –35 234,5 тис. грн. культури – 10 485,1 тис. грн, соціального захисту – 66 065,5 тис. грн, на утримання житлово-комунального господарства – 107 009,7 тис. грн, фізичну культуру і спорт – 21 608,6 тис. грн.

Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 412 016,0 тис. грн та 60 815,8 тис. грн, або 44,4 та 6,5% всіх видатків бюджету.