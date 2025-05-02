Слідчі Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи наркоторговців

Канал контрабандного постачання нарковмісних лікарських засобів ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками управління СБУ. У ході спецоперації правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, члени якої розповсюджували заборонені речовини серед наркозалежних.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що організатор злочинної групи – 44-річний житель селища Микулинці разом із братом ще на початку 2024 року налагодили канал постачання наркотичного засобу з Калуша до Тернополя. У спільники взяли трьох знайомих.

До «асортименту» товарів входили наркотичні засоби «Бупренорфін гідрохлорид», «Субутекс» та сильнодіючий лікарський засіб «Соннат». Частину нарковмісних препаратів підозрювані купували в Києві, а «Субутекс» завозили контрабандою з країн Євросоюзу.

Місячний заробіток наркоторговців, за приблизними підрахунками, становив 400 тисяч гривень.

У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів управління КОРД та «Альфа» провели в підозрюваних обшуки у ході яких вилучили 15 упаковок таблеток «Соннат», 100 г амфетаміну, 2070 доларів США, 3700 євро, 21 мобільний телефон, записники.

П’ятьох учасників організованої злочинної групи звинувачено у порушенні частини 3 статті 28, частини 3 статті 307 (незаконне перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинених ОЗГ) Кримінального кодексу України, а організатору та одному зі спільників інкримінують ще й контрабанду наркотичних засобів (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 ККУ). Санкція – до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.