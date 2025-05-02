Ще 20 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

Під час 47-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 20-ти військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
ГАЙДУК Володимир Володимирович, солдат;
ГАРАК Юрій Юліянович, молодший лейтенант;
ГОРОШКО Віктор Семенович, солдат;
ГУЛЬКО Сергій Іванович, солдат;
ЗЛАГОДА Василь Євстахійович, старший солдат;
КОСТЮКЕВИЧ Юрій Петрович, капітан;
ЛЕБІДЬ Віталій Васильович, солдат;
ЛУЦИК Андрій Романович, молодший сержант;
МАШАРОВ Олег Миколайович, солдат;
РИХЛЕВИЧ Віктор Михайлович, солдат;
САВА Сергій Володимирович, старший солдат;
СИПЕНЬ Віталій Володимирович, молодший сержант;
СКЛЯРИК Іван Михайлович, солдат;
СТОЯНОВСЬКИЙ Андрій Володимирович, старший солдат;
СТРИХАЛЬСЬКИЙ Володимир Михайлович, солдат;
ШУЛІКОВСЬКИЙ Володимир Олегович, матрос;
ЩЕБИВЛОК Іван Богданович, молодший сержант;
ЩИРУК Ігор Федорович, солдат;
ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат;
ЯСІНСЬКИЙ Юрій Іванович, солдат.
Вічна пам’ять і шана захисникам, які віддали життя за Україну. Їхні імена — назавжди вписані в історію нашого міста.