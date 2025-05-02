Без замка – без велосипеда: працівники поліції закликають подбати про безпеку двоколісного транспорту

З початком теплого сезону зростає кількість випадків крадіжок велосипедів, електросамокатів та іншого двоколісного транспорту. Найчастіше це відбувається через нехтування елементарними правилами безпеки.

Нещодавно до правоохоронців звернулася жителька Микулинецької громади, яка повідомила про крадіжку велосипеда. Транспортний засіб жінка залишила у під’їзді багатоповерхівки без будь-яких засобів захисту. Цим скористався зловмисник, який непомітно привласнив чуже майно.

Працівники поліції вживають заходів для встановлення особи, причетної до злочину та вкотре наголошують: не залишайте велосипеди, самокати та інші цінні речі без нагляду у відкритих або легкодоступних місцях. Під’їзди, двори, відчинені гаражі, підвали – «улюблені» місця для крадіїв. Використовуйте надійні замки або троси. Пристібайте транспорт до міцних, стаціонарних конструкцій. За можливості – залишайте велосипед там, де є камери відеоспостереження.

Пам’ятайте: безпека вашого майна – передусім у ваших руках. Якщо ви стали жертвою крадіїв, телефонуйте на спецлінію 102.