Вподобайки за 155 000 гривень: слідчі поліції розслідують чергову аферу

Спочатку все виглядало безпечно: переглядаєш відео, ставиш вподобайки – отримуєш реальні гроші. Саме таку схему «заробітку» в інтернеті запропонували 30-річній жительці Тернополя. Спочатку все справді працювало: за перегляд контенту та лайки на платформах жінка отримувала символічні суми.

Згодом «роботодавці» повідомили, що для переходу на вищий рівень заробітку необхідно інвестувати власні кошти. Вірячи у перспективу легкого прибутку, потерпіла перерахувала на вказані банківські картки значну суму – 155 тисяч гривень.

Після цього зв’язок із «представниками платформи» обірвався. Жінка зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв і звернулася до правоохоронців.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські вкотре застерігають: одна з шахрайських схем – створення довіри через мікроплатежіі. Людині показують «заробіток» на дрібних завданнях, а потім переконують її вкладати власні кошти, обіцяючи ще більші прибутки.

Будьте обережні: легкий заробіток часто є лише приманкою. Не перераховуйте кошти невідомим і завжди перевіряйте інформацію, яку отримуєте.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.