У Тернополі визначено нових перевізників на міських автобусних маршрутах

30 квітня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Відповідно до цього рішення, за результатами відкритого конкурсу визначено нових перевізників, які обслуговуватимуть пасажирські маршрути у складі Тернопільської міської територіальної громади.
Конкурс відбувся 22 квітня 2025 року, участь у ньому взяли 9 перевізників-претендентів. За підсумками засідання конкурсного комітету переможцями було визнано:
КП «Тернопільелектротранс» – об’єкти №1, №2;
КП «Міськавтотранс» – об’єкти №3, №4, №5;
ПП «Тернвояж» – об’єкт №6;
ТОВ «АТК «Еталон-Сіті» – об’єкт №7;
ТОВ «Менс-Авто» – об’єкт №8;
ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» – об’єкт №9;
ТОВ «Терн Транс Сервіс» – об’єкт №10;
ТОВ «Мега-Сервіс» – об’єкт №11;
ТОВ «Назар-Транс» – об’єкт №12.
Усі претенденти пройшли обов’язкову процедуру перевірки документів, технічного стану транспорту та відповідності до чинного законодавства.
Управління транспортних мереж та зв’язку укладе договори з переможцями конкурсу не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту рішення.
Договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом будуть укладені строком на три роки з можливістю продовження до п’яти років.