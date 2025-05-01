У Тернополі тимчасово обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Дружби – Миру

30 квітня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про обмеження руху транспорту на перехресті вулиць Дружби – Миру» з 6 травня по 6 червня 2025 року.

Обмеження пов’язані з проведенням робіт з поточного ремонту та влаштуванням постійної кільцевої транспортної розв’язки.

На період проведення ремонту буде організовано тимчасову схему дорожнього руху, яку можна переглянути тут.

Також передбачено внесення змін до маршруту тролейбуса №5, який тимчасово курсуватиме вулицями Володимира Винниченка та Миколи Карпенка.