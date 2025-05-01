Тернопільська міська рада передала для захисників 82-ого батальйону ТРО п’ять квадрокоптерів Mavic

Тернопільська громада системно підтримує сили оборони України, забезпечуючи військових необхідними ресурсами.

1 травня міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб бійців 82-го батальйону територіальної оборони п’ять квадрокоптерів:

Mavic 3 – 2 шт;

Mavic 3 Pro – 2 шт;

Mavic 3 Classic – 1 шт.

«Військовослужбовці 82-ого окремого батальйону нашої бригади територіальної оборони вже декілька років поспіль стоять на передовій та захищають нашу державність і незалежність. Сьогодні передаємо вкотре «бойові» пташки», які дуже потрібні захисникам для знищення ворогів та збереження життя воїнів. Бажаємо, нехай вони допомагають виконувати успішно завдання та наближають нашу перемогу. Дякуємо за наш захист», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Цю техніку придбали та передали в рамках програми підтримки військовослужбовців Тернопільської громади «Обороноздатність».

Ознайомитися з повним переліком переданої допомоги можна за відповідним посиланням на сайті міської ради за посиланням.