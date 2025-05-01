Оперативники на місці злочину спіймали двох зловмисників, що обікрали склад автозапчастин

Двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району вночі викрали зі складського приміщення автозапчастин на 17 000 гривень.

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернополя із заявою звернувся підприємець із заявою про те, що невідомі особи вчинили крадіжку комплектуючих зі складу, що в селі Чистилів. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку на гарячому затримали зловмисників. До злочину виявилися причетними двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району 2007 та 2009 років народження.

Фігуранти, орендувавши у знайомого авто, вночі приїхали до складських приміщень, перелізли через паркан, а тоді, знявши частину шиферного покриття, проникли всередину приміщення і викрали комплектуючі. На момент затримання у зловмисників було вилучено три автомобільні стартери, чотири диски та дві шини. Сума завданих збитків склала 17 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.

Оперативники перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших злочинів.