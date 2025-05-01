“Незламні духом”: поліція Тернопільщини розвиває систему підтримки ветеранів війни

Всебічна підтримка ветеранів війни, допомога в їхній соціалізації та адаптації — основні завдання простору «Незламні духом», який працює на базі поліції Тернопільщини. Про створення осередку, ключові аспекти його діяльності йшлося під час дискусійної панелі.

У заході взяли участь радник Голови Нацполіції з питань роботи з ветеранами Василь Анікальчук, помічник Голови Нацполіції Олена Свистунова, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, провідний консультант з питань ветеранів поліції Тернопільщини Руслан Пелехатий, учасники ветеранського простору та представники структурних підрозділів, залучених у цьому напрямку роботи.

«Впровадження ветеранської політики — це одне із важливих завдань у роботі територіальних органів поліції. Це позиція і Міністра внутрішніх справ, і Голови Нацполіції», — зазначила помічник Голови Національної поліції України Олена Свистунова.

Тернопільщина стала однією з перших областей, де на базі поліції створили ветеранський простір «Незламні духом», який ефективно працює.

«Тернопільщина демонструє чітке розуміння важливості ветеранської політики. Це один із перших регіонів, де сформовано системний підхід до соціальної підтримки та працевлаштування ветеранів війни», — зауважив радник голови НПУ з питань роботи з ветеранами Василь Анікальчук.

Простір веде системну роботу з підтримки та реабілітації ветеранів війни, родин загиблих героїв, безвісти зниклих і полонених, пропонуючи широкий спектр допомоги залежно від потреб кожного звернення.

Працевлаштування захисників — один із ключових напрямів діяльності ветеранського осередку. Наразі в поліції Тернопільщини серед цивільного персоналу працює 17 осіб з інвалідністю.

До поліцейської команди приєднався ветеран війни, захисник «Азовсталі» Михайло Діанов. Його історія — приклад мужності, незламності та непохитності духу. Тепер він допомагає у роботі ветеранського простору та підтримує своїх побратимів.

Простір «Незламні духом» надалі планує розширювати свою діяльність, проводити різноманітні заходи для захисників та їхніх родин, залучати якомога більше однодумців до своєї команди.