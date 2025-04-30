Захворюваність на грип та ГРВІ на Тернопільщині на передепідемічному рівні

Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 249,3 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 2539 осіб), що на 17,6% нижче епідемічного порогу та відповідає передепідемічному рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ. у порівнянні з попереднім, знизилась на 24,1% (2539 випадків проти 3344). Чисельність дітей серед хворих склала 56,6% (1438 осіб), школярів – 65,5% (942) від усіх захворілих дітей.

Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 23%, школярів – на 21,7%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 106 осіб, із них 46 дітей (43,4%). Кількість госпіталізованих зменшилася у порівнянні з минулим тижнем на 15,9%.

За минулий тиждень зареєстровано 5 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, в порівнянні з минулим тижнем зменшення на 16,7% (5 випадків проти 6 за попередній тиждень). Серед дітей зареєстрований 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19 (20%).

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

У вірусологічній лабораторії ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» методом ПЛР на SARS-CoV-2 за тиждень обстежено 14 хворих, результати негативні.