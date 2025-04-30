За 5 тисяч доларів обіцяв звільнити від військової служби: на Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК

Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди оперативники ДВБ спільно зі слідчими поліції Тернопільщини та військовою контррозвідкою СБУ. За вчинене йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному «домовитися» зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на військову службу. Крім цього, пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. Свої «послуги» оцінив у 5000 доларів.

Фігуранту було оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.