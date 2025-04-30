Їздиш на велосипеді – пам’ятай про ПДР: поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху

Безпека – понад усе. Саме з такою метою працівники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції провели профілактичний рейд, під час якого спілкувалися з юними учасниками дорожнього руху – велосипедистами. Правоохоронці наголосили на дотриманні правил безпеки, особливо в умовах підвищеної інтенсивності транспорту.

Поліцейські звертали увагу підлітків на важливості використання захисного спорядження, справності велосипедів, а також роз’яснювали, де саме дозволено пересуватися на двоколісному транспорті.

Такі профілактичні заходи спрямовані не лише на запобігання порушень, а й на формування у молоді відповідального ставлення до власної безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху.

Працівники поліції закликають батьків нагадати дітям правила поведінки на дорозі та бути для них особистим прикладом у дотриманні ПДР.