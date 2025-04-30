У травні в Тернополі стартують турніри з дворового мініфутболу для дітей

У Тернополі розпочинається серія турнірів з дворового мініфутболу, до участі в яких запрошуються юні футболісти віком 10–12 років. Змагання відбуватимуться на універсальних спортивних майданчиках міста.

Мета турніру — залучення дітей до активного дозвілля, популяризація здорового способу життя та розвиток спортивних навичок. Участь у змаганнях стане чудовою нагодою для юних спортсменів продемонструвати свою футбольну майстерність, позмагатися з однолітками та здобути перемогу для своєї команди.

Графік турнірів:

7 травня: універсальний спортивний майданчик на вул. Київській, 8;

9 травня: універсальний спортивний майданчик на вул. 15 Квітня, 35;

14 травня: універсальний спортивний майданчик на вул. Михайла Вербицького, 6;

16 травня: універсальний спортивний майданчик на вул. Лесі Українки, 17.

Фінальний матч відбудеться 21 травня на універсальному спортивному майданчику на вул. 15 Квітня, 35.

Початок усіх турнірів — о 15:00 год.

Склад команди — 8 гравців.

Реєстрація за номером телефону:

Ольга Яківна — +38 (068) 952 90 05;

Наталя Михайлівна — +38 (067) 537 28 82.

Організатори: Тернопільська міська рада, Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.