Слідчі Тернопільщини завершили розслідування смертельної автопригоди

До восьми років позбавлення волі загрожує 58-річному жителю Київської області. Чоловік причетний до дорожньо-транспортної пригоди в результаті якої загинула людина. Слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували провадження до суду.

Нагадаємо, що аварія трапилася 12 грудня близько 19:50 в селі Смиківці. Під колеса вантажівки потрапила жінка 1979 року народження.

У ході розслідування стало відомо, що потерпіла перебігала проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу, а водій вантажного автомобіля MAN L 2000 не встиг вчасно загальмувати та збив її. Жінка на момент аварії була у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вона від отриманих травм загинула. Кермувальник був тверезий. Тепер його майбутнє у руках суддів.