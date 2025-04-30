Ще 135 тернопільських захисників отримають грошову допомогу на придбання спорядження по 10 000 грн

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 135 військовослужбовцям для придбання необхідного спорядження та технічних засобів.

Кожен військовослужбовець отримає грошову допомогу по 10 000 грн на загальну суму 1 350 000 грн. Від початку 2025 року таку фінансову підтримку вже отримали 1759 військовослужбовців Тернопільської громади, у 2024 році допомогу отримали 3198 захисників.

Додамо, за додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. 0673958862.

Подати документи на отримання допомоги можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.