Ще 1000 мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори

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На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання на безоплатній основі продуктових наборів.

1000  мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори.

Право на отримання такої допомоги мають:

  • особи похилого віку;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • багатодітні сім`ї;
  • малозабезпечені сім`ї;
  • особи в складних життєвих обставинах.

Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).

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