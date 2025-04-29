У Тернополі завдяки акції «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево» зібрали понад 1,6 мільйона гривень на дрони

У Тернополі на дамбі ставу з’явилися ще 36 нових катальп. Ці дерева висадили в рамках завершального етапу благодійної ініціативи «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево». Усі охочі могли зробити благодійний внесок, а натомість – присвятити дерево Збройним силам, конкретному Герою, підприємству або сімʼї.

Загалом небайдужі тернополяни зібрали 1,6 млн грн – ці кошти спрямують на закупівлю FPV-дронів для підрозділів Збройних Сил України.

Під час висадження дерев міський голова Сергій Надал подякував учасникам і підкреслив важливість участі родин захисників.

«Загалом в рамках акції висадили 84 дерева різних порід. Це – високі, дорослі дерева з-поміж тих порід, які вже є у місті і добре прижилися. І витримують наші кліматичні умови, – розповідає міський голова. – Загалом з допомогою небайдужих тернополян на позабюджетні рахунки зібрано 1 665 000 гривень. Всі ці гроші підуть на придбання FPV-дронів для потреб наших підрозділів, про що ми окремо прозвітуємо. Тому ще раз велика вдячність всім, хто долучився. Прикметно є те, що долучилися і сім’ї наших Героїв. Вічна слава Героям і пам’ять».