У Тернополі цього року не буде ходи випускників

У 2025 році в Тернополі традиційної ходи випускників не проводитимуть. Про це повідомила «20 хвилин» начальниця управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляк.

За її словами, рішення ухвалили з міркувань безпеки.

— Хоч урочистості й ходу дуже хотіли і діти, і їхні батьки, але ми передусім маємо подбати про безпеку, — пояснила Ольга Похиляк. — Ще з 2014 року ми щоразу хвилювалися, коли проводили такі заходи. А зараз навіть обговорювати нема чого. Це масове скупчення людей і дуже небезпечно. Тому ходи не буде.