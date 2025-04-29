Тернопільська міська рада оголосила закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T на майже 1 млн грн

Щоб посилити обороноздатність та підтримати українських військових, Тернопільська міська рада системно закуповує сучасне обладнання, яке необхідне для виконання бойових завдань.

28 квітня розпочалася процедура закупівлі чотирьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 956 000 грн. Ознайомитися з деталями закупівлі можна за посиланням. Дані дрони стануть важливим підсиленням для наших захисників, оскільки можуть використовуватися для проведення розвідувальних місій, моніторингу кордонів, артилерійської розвідки, пошуково-рятувальних операцій тощо. Використання такого обладнання дозволяє оперативно збирати розвідувальні дані, підвищувати безпеку військових та мінімізувати ризики для їхнього життя.

Окрім того, розпочалася закупівля п’яти приладів нічного бачення AGM WOLF-7 PRO NL1 або еквіваленту, на загальну суму 598 700 грн. Переглянути закупівлю можна за посиланням.