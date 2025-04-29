Пенсії, виплати ВПО, субсидії, тарифи: що зміниться з 1 травня

У травні 2025 року підвищені виплати отримають ті пенсіонери, хто матиме право на вікову надбавку і додаткові виплати від ВПП ООН. Також у травні розпочнеться неопалювальний сезон, який триватиме по 30 вересня, а підвищення тарифів на електроенергію і газ не заплановано.

Вікова надбавка до пенсії

У травні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

▪ особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

▪ особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

▪ особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Виплати пенсіонерам від ВПП ООН

У травні виплати збільшаться також у пенсіонерів, як матимуть право на додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Нагадаємо, що цю допомогу було продовжено до кінця травня 2025 року.

Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області.

Виплати на цих територіях, крім пенсіонерів, також отримають люди без права на пенсію, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю.

Важлива умова: впродовж проекту одержувачі не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО, а також допомогу від інших міжнародних організацій.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між пенсією (соцвиплатою), яку вони вже отримують, та 3250 грн. Таким чином, якщо пенсія становить, приміром, 2500 грн, то особа отримає 750 грн додаткової допомоги від ВПП ООН.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно — допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким пенсіонер вже отримуєте пенсію (на банківську карту або через Укрпошту).

Чи продовжать виплати ВПО з 1 травня

У травні 2025 року внутрішньо переміщеним особам продовжать виплачувати допомогу на проживання для ВПО.

Нагадаємо, що з 1 березня 2025 року провели автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям.

Виплати продовжили автоматично і без додаткових звернень.

Розмір допомоги складає:

▪ 2000 грн — для дорослих;

▪ 3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Зауважимо, що протягом періоду отримання допомоги постійно відбуватиметься перевірка, на відповідність критеріям для отримання виплат. Для прикладу, якщо буде встановлено, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло/авто, зріс її дохід, то соцзахист припинить виплату допомоги.

Особи, які звертаються за виплатами ВПО вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заявку на отримання грошової підтримки для всієї родини через мобільний застосунок Дія.

Кому необхідно звертатися за призначенням субсидії у травні

У квітні закінчується опалювальний сезон, а з 1 травня органи Пенсійного фонду України визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період (до 30 квітня 2026 року).

Як правило, одержувачам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг).

Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати (або спрощеною заявою). За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

▪ у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

▪ члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

▪ кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

▪ член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

▪ на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

Важливо знати, що субсидіанти зобов’язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Як враховуються доходи та як подати документи

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня), для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду України можна в один із обраних способів:

▪ звернутись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

▪ надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду України;

▪ онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крім того, документи на призначення субсидії можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал Дія.

Ціна на електроенергію у травні: чи буде підвищення та хто платитиме за пільговим тарифом

У травні 2025 року ми й надалі платитимемо за світло 4,32 грн/кВт-год.

Згідно з постановою уряду, такий тариф був затверджений до кінця квітня. Втім, переглядати і підвищувати ціну не планують.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в уряді немає дискусії щодо тарифів і найближчим часом можливість підняття вартості електроенергії не розглядається. Згодом це підтвердили і в Міненерго.

Поряд з цим, з 1 травня скасують спеціальний тариф на електроенергію для тих, хто має електричне опалення. Протягом опалювального сезону тариф для такої категорії складає 2,64 грн/кВт-год на 2000 кВт-год в місяць (починаючи з 2001 кВт-год треба платити повний тариф).

Скільки платитимемо у травні за газ

У травні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.

Нагадаємо, у квітні 2024 року газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану Фіксований ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Згодом дію цього тарифного плану продовжили до 31 жовтня 2025-го.

Джерело: https://enovosty.com