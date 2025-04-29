Хотіла придбати авто для ЗСУ: поліцейські встановлюють особу афериста, який ошукав жінку на 120 000 гривень

В той час, коли одні віддають останнє на підтримку військових, інші намагаються наживитися на людській довірі. Чергове шахрайство задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, місцева мешканка вирішила придбати автомобіль для потреб Збройних сил України. Вона шукала оголошення про продаж необхідного транспортного засобу на різних ресурсах і, зрештою, знайшла варіант, де ціна була вигідною. Автор оголошення запропонував самостійно придбати машину та доставити її на територію України. Невідомий попросив гроші наперед для вирішення організаційних питань. Потерпіла погодилася на умови і перерахувала 120 000 гривень на банківські картки.

Однак після отримання коштів «помічник» перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Лише тоді жінка зрозуміла, що стала жертвою афери і звернулася за допомогою до правоохоронців.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують завжди перевіряти інформацію та не перераховувати гроші наперед. Не довіряйте малознайомим особам та сумнівним оголошенням на різних сайтах. Шукайте відгуки інших клієнтів в інтернеті – можливо, хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.