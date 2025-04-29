Керівник одного з відділень університету брав гроші за сприяння у працевлаштуванні до навчального закладу чоловіків, щоб ті могли оформити собі відстрочку від служби в армії. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До злочину виявився причетним очільник одного з підрозділів місцевого університету — 56-річний мешканець області. Він, користуючись службовим становищем, запропонував знайомому допомогти працевлаштуватись до вищого навчального закладу, щоб у подальшому оформити відстрочку від армії. Свої послуги освітянин оцінив у 1600 доларів.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП у Тернопільській області спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБ України затримали чоловіка в процесуальному порядку під час одержання частини грошей.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.