Гурт «СКАЙ» виступить у Тернополі з благодійним концертом

Гурт «СКАЙ» презентує у Тернополі свій восьмий студійний альбом «ЧАС». Концерт відбудеться 18 травня у Палаці культури «Березіль». Початок – о 18.00.

Концерт у Тернополі стане частиною всеукраїнського туру і має важливу благодійну мету – зібрати 15 млн гривень на нейромікроскоп для однієї з лікарень міста. Цей прилад дасть змогу проводити високоточні операції й рятувати життя пацієнтів у критичних станах. Ідея допомоги медичному закладу зародилася після того, як тернопільські нейрохірурги врятували батька фронтмена гурту.

На концерті можна буде почути не лише нові пісні гурту, а й улюблені хіти, які прозвучать наживо. Крім того, на слухачів чекають дві рок-версії культових пісень.

«СКАЙ» закликає прихильників не лише приходити на концерт, а й підтримувати збір коштів. Квитки вже у продажу за посиланням ТУТ.