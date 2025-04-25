Захищав країну — захисти громаду: приєднуйся до поліції Тернопільської області

Якщо ти воював. Якщо отримав поранення. Якщо відчуваєш, що можеш ще бути корисним — поліція чекає на тебе. Цією можливістю скористався й Олександр.

Коли в лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна, Олександр став на захист України. Тоді йому було 24 роки. Хлопець приєднався до місцевого підрозділу територіальної оборони, а згодом став бійцем легендарного батальйону «Вовки Да Вінчі», де кожен день — це був бій за життя і за країну.

Добровольців ТРО тренували найкращі інструктори серед яких – бійці тернопільського спецпідрозділу КОРД. Олександр каже, що саме ті навички з полігону потім не раз рятували життя як його, так і побратимів.

“Я побачив їхні феноменальні навички, де хлопці розбираються в усьому – у медицині, в інженерній справі, в безпілотній, в різних зачистках та штурмах. В тактиці малих та середніх груп. Це мене вразило і я зрозумів, що хочу з часом потрапити в цей підрозділ”, – пригадує Олександр.

На передовій чоловік отримав поранення та кілька контузій, а згодом демобілізувався. Проте він не зламався та не втратив бажання продовжувати боротися, але вже на іншому фронті. Після звільнення Олександр змінив форму Збройних сил України на форму спецпризначенця поліції. Сьогодні Олександр — боєць КОРДу і готується приєднатися до своїх побратимів, які зараз знаходяться на передовій, в зоні ведення бойових дій.

“Були операції на плече. Проходив реабілітацію довший час і згодом мені запропонували піти в спецпідрозділ КОРД. Для мене велика честь стати частиною цього колективу, бо тут один за одного горою. Тут багато досвідчених офіцерів, я радий, що сюди попав”.

Поліція Тернопільщини запрошує у свої лави військових, які пройшли через війну, отримали поранення або демобілізувалися. Тут чекають на тих, хто знає, що таке справжня відвага, дисципліна та братерство.

“Людям після війни важко знайти роботу, увійти в суспільство в тилу. Тому пропозиції й вакансії, які надає Нацполіція, де влаштовує ветеранів інвалідів у різні сфери, дає право вибору – це крута ідея. Потрібно, щоб різні структури взяли це за приклад і займалися проблемою”.

Вступу в підрозділи поліції – це швидкий старт для тих, хто готовий служити та захищати. З деталями набору можна ознайомитися на офіційних ресурсах поліції або у відділах кадрів. Тут гарантують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, повагу до твого досвіду та підтримку.

Захищай. Допомагай. Вір у перемогу.