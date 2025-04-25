Яна Лакомська зі школи №5 – переможниця міського конкурсу «Учень року-2025»

У Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого відбувся фінал міського конкурсу «Учень року-2025».

Мета конкурсу – підтримка обдарованих дітей, їх лідерського, організаторського та інтелектуально-творчого потенціалу, розвитку дитячого та молодіжного лідерського руху, привернення уваги органів місцевого самоврядування, представників громадськості, педагогічних колективів до питань діяльності учнівського самоврядування.

За звання учня року змагалися 12 тернопільських школярів:

Валерія Арутюнова – учениця 9 класу ТСШ № 3;

Яна Лакомська – учениця 11 класу ТСШ № 5;

Дмитро Аліфанов – учень 11 класу ТСШ № 7;

Анастасія Гаврилюк – учениця 10 класу ТЗОШ № 14 ім. Б. Лепкого;

Олена Коломацька – учениця 10 класу ТНВК «ЗОШ-Медичний ліцей № 15 ім. Л.Українки»;

Владислав Галюлько – учень 10 класу ТЗОШ №16 ім. В. Левицького;

Катерина Марущак – учениця 9 класу ТСШ № 17 ім. В. Вихруща;

Еліна Іжак – учениця 10 класу ТЗОШ № 19;

Світлана Маруняк – учениця 9 класу ТСШ № 27 імені В. Гурняка;

Яна Кузів – учениця 11 класу ТАЛУГ ім. І. Франка;

Вікторія Кривецька-Марфіян – учениця 9 класу гімназії «Гармонія»;

Мар’яна Дюлай – учениця 10 класу Тернопільського класичного ліцею.

Фінал складався із трьох турів, під час яких учасники та учасниці представляли власні презентації, змагалися в інтелектуальному марафоні, а також виконували завдання на визначення якостей лідера.

За результатами цьогорічними переможцями конкурсу в номінаціях стали:

«Учень року – 2025»: Яна Лакомська;

«Лідер року – 2025»: Анастасія Гаврилюк;

«Інтелект року – 2025»: Мар’яна Дюлай.

Переможців та учасників привітав міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Ви – особливе покоління, оскільки живете та навчаєтеся в час війни. Не зважаючи на це, ви зростаєте успішними людьми, про що говорять ваші досягнення в освіті, – зазначив Сергій Надал. – У цьому конкурсі, впевнений, не може бути переможених. Ви всі отримали новий досвід, нові знання та знайомства, отримали стимул бути ще кращими. Ви – те покоління, яке буде творити нову країну, тож бажаю вам успіху, досягати нових вершин і перемог».

Організатори заходу: міський учнівський парламент «Наснага», управління освіти і науки Тернопільської міської ради, КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», Тернопільський комунальний методичний центр науково – освітніх інновацій та моніторингу.