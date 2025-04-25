Тернопільській області почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії

В Тернопільській області на місці села Пужники розпочалася ексгумація останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. До процесу ексгумації залучені судові медики, археологи, генетики та антропологи.

Про це повідомляє RMF.

З польського боку у роботі беруть участь дослідники Фундації “Свобода і демократія”, науковці Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті. У роботі також беруть участь представники українського фонду “Волинські старожитності”.

У селі Пужники, яке зараз не існує та поросло лісом, були вбиті поляки, особи яких невідомі. Польська сторона хоче зʼясувати, ким вони були та перепоховати останки. Ймовірні родичі загиблих вже передали генетичний матеріал для ідентифікації.

Повідомляється, що процедура ексгумації досить складна, бо цвинтар і братська могила, тобто місце, де проводяться ексгумації, знаходяться посеред лісу. Перевезти туди кілька тонн спецтехніки було складно. У разі дощу проводити роботи чи вивезти техніку звідти буде складно.

На місці вже створено медичну базу, територія оточена поліцією.

Нагадаємо, Україна і Польща домовились почати ексгумаційні роботи із встановлення осіб польських жертв Волинської трагедії в селі Пужники на Тернопільщині за участі експертів обох країн 24 квітня.

Тим часом на горі Монастир, що у Польщі, на братській могилі воїнів Української повстанської армії встановили нову меморіальну дошку провокаційного змісту, на ній воїни УПА названі “терористами”.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький та Міністр культури і національної спадщини Польщі Ганна Врублевська засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.