У важких боях на Донеччині загинув тернопільський поліцейський

Колектив поліції Тернопільщини зазнав непоправної втрати. 23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції, старший лейтенант Василь Паньків.

Під час чергової російської атаки 28-річний поліцейський отримав смертельне поранення.

Василь прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 2014 році. Тривалий час працював у підрозділах слідства та дізнання. У червні 2024 року добровольцем приєднався до новосформованого стрілецького батальйону поліції, щоб боронити державу від російських окупантів.

Справжній патріот, надійний товариш, який завжди приходив на допомогу, — таким Василь назавжди залишиться у пам’яті колег і побратимів.

Колектив поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна пам’ять! Назавжди в строю!