У Тернополі поліцейські виявили в готелі 7 іноземців-нелегалів

Четверо чоловіків та троє жінок — громадяни Республіки Молдова — незаконно перебували на території України.

Іноземців виявили в одному з готелів Тернополя співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області спільно з працівниками Управління Державної міграційної служби в області та оперативниками СБУ.

Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни Молдови перевищили дозволений термін перебування в Україні. Наразі правоохоронці встановлюють, чим саме вони займалися на Тернопільщині.

Вирішується питання щодо складання на порушників адміністративного протоколу за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію).

Посадові особи міграційної служби прийняли рішення про примусове повернення іноземців в країну походження.