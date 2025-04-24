Споживачі газу часто плутають обов’язки та особові рахунки

“Тернопільміськгаз” попереджає про плутанину з особовими рахунками газу

Споживачі природного газу часто плутають, кому саме передавати показники лічильника і куди вносити оплату. Важливо розуміти: газопостачальник і оператор газорозподільної системи (ГРМ) — це різні структури з різними функціями та особовими рахунками.

Будьте уважні!

Під час оплати послуги з розподілу газу або передачі показників лічильника вказуйте особовий рахунок оператора ГРМ. Він складається до 7 цифр і належить ПрАТ «Тернопільміськгаз» .

Що робить газорозподільна організація, а що постачальник?

Постачальник продає газ і виставляє рахунки за спожиті кубометри.

Газорозподільна організація (оператор ГРМ) — ПрАТ «Тернопільміськгаз» — відповідає за транспортування газу до вашої оселі, веде облік споживання, обслуговує мережі та лічильники, ліквідовує аварійні ситуації.

Тож передаючи показники або оплачуючи послугу з доставки газу, переконайтесь, що вказали саме особовий рахунок оператора ГРМ, а не постачальника.

ПрАТ «Тернопільміськгаз нагадує:

Особовий рахунок у розподільника (ПрАТ «Тернопільміськгаз») — до 7 цифр

Особовий рахунок у постачальника — 9 цифр