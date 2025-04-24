Розслідування ДТП: у Тернополі відбувся міжвідомчий навчально-практичний семінар для слідчих та експертів

Про нові методи документування дорожньо-транспортних пригод, алгоритми дій слідчого під час огляду місця ДТП, взаємодію з експертами на етапі збору доказової бази йшлося на навчально-практичному семінарі.

Навчання з підвищення рівня професійної підготовки слідчих, які здійснюють досудове розслідування злочинів у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту відбулося на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

“Слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів у сфері транспорту ознайомили з особливостями складання електронних протоколів за допомогою планшетів, можливостями експертних підрозділів зчитувати інформацію з блоку управління автомобіля до дорожньо-транспортної пригоди. Розповіли їм про застосування дронів для фіксації складних ДТП”, – каже організатор заходу, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області Олександр Марченко.

Професійна співпраця між слідчими та судовими експертами — запорука якісного, неупередженого і всебічного розслідування, — наголосив завідувач сектору автотехнічних досліджень Тернопільського НДЕКЦ МВС України Олександр Романюк.

“Вирішувалися проблемні питання, які виникають під час документування ДТП і призначення судових інженерно-транспортних експертиз. Зверталася увага на те, як правильно фіксувати слідову інформацію, на що саме звертати увагу”.

Семінар поєднав теоретичну підготовку та практичні заняття. Слідчі почули поради щодо аналізу обставин ДТП, правильного формування запитів на експертизи та типових помилок, яких слід уникати при фіксації місця події.

Олександр Марченко переконаний, що такі заходи є важливою частиною підвищення ефективності досудового розслідування, адже забезпечують належну комунікацію між слідчими та експертами, формують єдині підходи до розслідування злочинів у сфері транспорту та сприяють якісному процесуальному супроводу кримінальних проваджень.