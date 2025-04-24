На Тернопільщині виявлено артснаряди часів Другої світової війни

Землі Тернопільщини й надалі віддають небезпечні сліди минулого. Лише 23 квітня фахівці групи піротехнічних робіт ДСНС вилучили та знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів, виявлених на території області. Всі вони — артилерійські снаряди, що залишилися з часів Другої світової війни.

Зокрема, у селі Устя Чортківського району було знайдено артснаряд. Ще один — калібру 152 мм — виявили місцеві жителі поблизу села Лопушне Кременецького району під час земляних робіт об 11:31. А вже о 14:45 у селі Медове Тернопільського району на присадибній ділянці знайшли снаряд калібру 76 мм.

ДСНС вкотре нагадує: вибухонебезпечні предмети залишаються смертельно небезпечними навіть через десятки років після завершення бойових дій. Найменша необережність може призвести до трагедії.

Що робити у разі виявлення підозрілого предмета?

Не наближайтеся до знахідки.

Не торкайтеся її, не пересувайте, не намагайтеся розібрати.

Негайно повідомте Службу порятунку за номером 101 або поліцію — 102.

Попередьте інших про можливу небезпеку.

Обмежте доступ до місця виявлення до прибуття спеціалістів.

Вибухонебезпечні знахідки — це не просто уламки історії, а потенційна загроза життю. Закликаємо всіх жителів області бути пильними, обережними та не залишати без уваги підозрілі предмети.