На Кременеччині чоловік підірвав гранату і травмувався: поліцейські встановлюють обставини події

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу з осколковим пораненням черевної порожнини доправили 28-річного жителя одного з сіл району.

До лікарні виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що чоловік отримав поранення внаслідок вибуху гранати. Медики прооперували пацієнта.

Поліцейські встановили, що чоловік сам підірвав боєприпас у лісосмузі неподалік від місця проживання. Сусіди чули вибух, а невдовзі побачили травмованого чоловіка. Швидку допомогу викликала його мати.

У ході проведення огляду в будинку фігуранта поліцейські виявили скобу від гранати, яку він зірвав. Правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік узяв вибуховий пристрій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.