«Нафтогаз» продовжив дію фіксованого тарифу на газ для населення

НАК «Нафтогаз України» продовжився дію фіксованого тарифу на газ для населення. Ціна 7,96 гривень за кубометр діятиме до 30 квітня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на газ», – заявили у «Нафтогазі» та закликали українців своєчасно розраховується за спожитий газ

Нагадаємо, фіксована ціна на газ, яка діє для побутових споживачів упродовж року, почала працювати з травня 2021 року. В уряді заявили, що річні тарифи мають уберегти громадян від стрибків ціни, які можуть статися з початком опалювального сезону.