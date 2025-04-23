Міський голова Сергій Надал передав захисникам понад 190 дронів та великодні подарунки

Напередодні Великодня Тернопіль вкотре підтримав українських захисників на передовій, передавши сотні дронів, технічне обладнання та великодні подарунки, виготовлені з любов’ю тернополянами.

Міський голова Сергій Надал разом з волонтерами ініціативи «Допомога армії від Тернополя» відвідав українських військових на передовій та передав необхідну техніку й обладнання для підрозділів.

«Щиро дякую захисникам! Ваша мужність, відвага та незламний дух – приклад для всіх нас. У цей особливий час, коли Україна святкує Воскресіння Христове, молимося за ваше здоров’я та безпеку. Нехай Божа благодать оберігає вас на передовій, а світло Великодня наповнює серця вірою та надією на перемогу», – заначив міський голова.

Зокрема, техніку та обладнання отримали:

44-та окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Данила Апостола отримала 10 FPV дронів на оптоволокні, а також великодні смаколики. Також забезпечено доставку комплексу РЕБів для потреб бригади на суму договору понад 860 тис грн. Під час особистої зустрічі, міський голова вручив бійцям відзнаки та пам’ятні годинники від міста;

передано 30 дронів Werewolf для підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ці безпілотники допоможуть ефективно знищувати ворожі БПЛА;

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала 50 FPV дронів, 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 та 4 квавдрокоптери Mavic 3 PRO;

батальйон безпілотних систем «Рейд» отримав 50 FPV дронів та дві зарядні станції Bluetti;

128-ма бригада територіальної оборони отримала 50 FPV дронів.

Також передано великодні смаколики та обереги, створені тернопільськими школярами. У ці світлі дні особливо хочеться подякувати кожному, хто стоїть на варті нашого спокою.