На Збаражчині жінка виявила тіло 54-річного чоловіка

Працівники слідчо-оперативної групи Збаразького відділення поліції, які виїжджали на місце події встановили, що чоловіка побили. Проте остаточна причина смерті стане відома лише після проведення судово-медичної експертизи.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий прийшов до знайомого в гості. Чоловіки та подруга господаря помешкання розпивали спиртні напої. За деякий час між фігурантами виник конфлікт через ревнощі й власник житла схопив дерев’яну ніжку від ліжка й кілька разів вдарив нею свого знайомого. Після бійки чоловіки продовжили застілля, а після цього пішли спати. Вранці господар з подругою пішли у справах, а на гостя не звернули увагу.

Виявила бездиханне тіло 54-річного жителя села Зарубинці його родичка, яка зайшла до помешкання. Вона викликала правоохоронців. Поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний – житель Збаража 1987 року народження. Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.