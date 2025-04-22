На Кременеччині розшукали 3-річну дівчинку, яка сама пішла в напрямку лісу

21 квітня о 13:20 у селі Будки, Почаївської ТГ Кременецького району, зникла дитина 2022 року народження. За попередньою інформацією, дівчинка самостійно пішла в напрямку лісу. До пошуково-рятувальних робіт були негайно залучені працівники ГУ НП Кременецького району, рятувальники 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також мешканці с. Будки та сусідніх сіл. Завдяки злагодженим та рішучим діям усіх залучених о 18:35 дитину вдалося знайти живою між селами Круки та Копані Рівненської області. На щастя, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Попри свій вік, дівчинка самостійно подолала майже 10 км лісовими дорогами